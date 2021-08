Berlin

Henry Moores "The Archer" zurück an Neuer Nationalgalerie

12.08.2021, 14:15 Uhr | dpa

Kurz vor der Wiedereröffnung der Neuen Nationalgalerie in Berlin ist die Skulptur "The Archer" von Henry Moore am Donnerstag an ihren Stammplatz vor dem ikonischen Bau des Architekten Ludwig Mies van der Rohe (1886-1969) zurückgekehrt. Die abstrakte Figur eines Bogenschützen, in den 60er Jahren vom englischen Künstler Moore (1898-1986) aus Bronze geschaffen, war vor sechs Jahren abgebaut und zwischenzeitlich auf dem Vorplatz des LWL-Museums für Kunst und Kultur in Münster ausgestellt worden.

Die Neue Nationalgalerie war Ende 2014 geschlossen und vom britischen Stararchitekten David Chipperfield fünf Jahre lang grundlegend saniert worden. Mit dem Bau schuf Mies van der Rohe Ende der 60er Jahre ein prägnantes Museum für die Kunst des 20. Jahrhunderts.

Als Teil der Berliner Nationalgalerie soll das Museum am 22. August mit drei Ausstellungen wieder öffnen. Zu sehen sind dann "Die Kunst der Gesellschaft 1900-1945" zur Sammlung der Nationalgalerie, "Alexander Calder. Minimal/Maximal" mit Werken des US-amerikanischen Bildhauers sowie "Rosa Barba. In a Perpetual Now" mit Arbeiten der in Berlin lebenden Künstlerin Rosa Barba.