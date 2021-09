Insasse verletzt in Klinik

Feuer in der JVA Plötzensee

10.09.2021, 10:14 Uhr | t-online, mtt

Eine Feuerwehrauto verlässt die JVA Plötzensee: Ein Zelleninsasse musste verletzt in die Klinik, gegen ihn wird ermittelt. (Quelle: Morris Pudwell)

In der Nacht hat es in der Justizvollzugsanstalt Plötzensee gebrannt. Die Feuerwehr kam zunächst nicht zu einem Insassen in die Zelle hinein, um ihn zu retten – weil die Tür durch die Hitze verzogen war.

Zellenbrand in der JVA Plötzensee in Berlin: Ein Gefangener schlug gegen 0.10 Uhr in der Nacht zu Freitag Alarm, weil aus einer anderen Zelle Rauch drang. Drinnen brannten Einrichtungsgegenstände, wie die Feuerwehr mitteilte.

Den herbeigerufenen Einsatzkräften gelang es jedoch nicht, die Zellentür zu öffnen. Durch die Hitze war sie bereits so verzogen, dass sie klemmte.

Polizei ermittelt wegen des Verdachts auf Brandstiftung

"Die Rettung musste daher über eine Leiter durchs Fenster erfolgen", erklärte eine Polizeisprecherin t-online. "Dazu wurde zunächst das Fenstergitter gelöst, dann der verletzte Insasse herausgeholt."



Der Mann kam ins Krankenhaus, war laut Polizei aber ansprechbar und konnte sich äußern. Das Brandkommissariat des Landeskriminalamtes ermittelt nun wegen des Verdachts auf Brandstiftung gegen ihn, will ihn heute befragen.



Die JVA Plötzensee hat Platz für 369 Häftlinge im geschlossenen und 90 Häftlinge im offenen Vollzug.