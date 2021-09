Veranstaltung nur für Geimpfte

Berliner Promi-Wirt erntet Shitstorm wegen 1G-Regel

13.09.2021, 14:13 Uhr | t-online

Josef Laggner in einem seiner Lokale (Archivbild): Der Berliner Gastronom will beim "Oktoberfest" in einem seiner Restaurants nur Geimpfte einlassen. (Quelle: Olaf Wagner/imago images)

In Berlin hat ein bekannter Wirt einen Vorstoß gewagt und lässt nur noch Geimpfte in seine "Fischerhütte". Doch diese Idee gefällt nicht allen, im Netz bekommt er nun reichlich Gegenwind für seine Corona-Regel.

Kurz nach der Ankündigung des Promi-Wirts Josef Laggner, zu seinem "Oktoberfest" am Schlachtensee in Berlin nur noch Geimpfte einzulassen, begann in den sozialen Medien der Shitstorm gegen den Gastronom. Auf Facebook wird ihm unter anderem die Insolvenz gewünscht.



Laggner lässt das kalt – er hält an seinem Plan fest und hofft auf Nachahmer: "Es sollten überall nur noch Geimpfte rein. Wer sich nicht impfen lässt, muss mit Einschränkungen leben", sagte er der "B.Z." In seine anderen Lokale dürfen aber vorerst auch noch Getestete und Genesene einkehren.

Der Promi-Wirt hatte angekündigt, in das bekannte Ausflugsrestaurant "Fischerhütte am Schlachtensee" zukünftig bei Veranstaltungen nur noch Geimpfte hereinzulassen. Laggner betonte in der "Bild", dass er diese neue Corona-Regel für sein "17. Oktoberfest" (26. September bis 19. Oktober) einführen werde. Selbst Genesene erhalten also keinen Zugang mehr.

1G-Regel für "Oktoberfest"

Gegenüber der Zeitung begründet er diese 1G-Regel damit, dass er "auf Nummer sicher" gehen wolle. Man habe deswegen diese Regel freiwillig eingeführt. "Mit der 2G-Regel müsste ich kontrollieren, wann ein Genesener infiziert war", sagt Laggner der "Bild" weiter. "Und dann soll ich einschätzen, ob die Immunabwehr gegen das Virus noch ausreichend ist. Das kann ich und will ich nicht. Ich bin kein Arzt, sondern Gastronom."

Das "Oktoberfest" in der Fischerhütte ist ein in Berlin auch bei Promis beliebtes Event. In der Vergangenheit hatten sich dort schon Stars wie der inzwischen verstorbene Friseur Udo Walz gezeigt. In der Location in dem historischen Gasthaus am Ufer des Schlachtensees können die "Oktoberfest"-Besucher zu einem Pauschalpreis mit Bier, Brezn und Obazda feiern.

In Berliner Clubs gilt die 2G-Regel

In Berlin hatte der Senat erst kürzlich eine sogenannte 2G-Regel in Clubs eingeführt. Das bedeutet, dass Clubbesucher selbst entscheiden können, ob sie nur noch Geimpfte und Genesene einlassen. Dafür entfallen dann fast alle Corona-Beschränkungen. So muss kein Abstand mehr gehalten werden. Auch das Tragen einer Maske ist nicht mehr notwendig. Für Bars oder Restaurants gilt in der Hauptstadt bisher noch kein solches 2G-Modell. Der Regierende Bürgermeister Michael Müller (SPD) sagte aber, dass er sich vorstellen könnte, dass bald in mehr Bereichen 2G-Regeln gelten werden.



Die Fischerhütte am Schlachtensee in Berlin-Zehlendorf (Archivbild): Hier will Laggner bei einer Veranstaltungsreihe nur noch Geimpfte einlassen. (Quelle: Schöning/imago images)



Dass dieses Konzept keine hundertprozentige Sicherheit vor Corona-Infektionen bietet, wurde erst neulich in Münster deutlich. Dort infizierten sich über 40 Gäste nach dem Besuch einer 2G-Party. Bei den Betroffenen handele es sich hauptsächlich um immunisierte Personen zwischen Anfang und Mitte 20.



Laggner zählt zu den bekanntesten Gastronomen in der Hauptstadt. Zur Laggner-Gruppe gehören neben der Fischerinsel etwa auch das "Lutter & Wegner", das "Augustiner am Gendarmenmarkt" und die "Newton Bar" in der Charlottenstraße. In seinen Restaurants sind schon Stars wie Herbert Knaup, Kader Loth oder Catherine Flemming Gäste gewesen.