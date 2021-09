Brandanschlag in Berlin

Unbekannte werfen Molotowcocktails auf Polizeigelände

17.09.2021, 10:57 Uhr | pb, t-online

Feuerwehr in Berlin (Symbolfoto): In der Nacht ist ein Brandanschlag auf ein Gebäude der Polizei verübt worden. (Quelle: Marius Schwarz/imago images)

In der Nacht ist ein Brandanschlag auf ein Polizeigelände in Mitte verübt worden. Die dort arbeitenden Beamten sind mit dem Schutz jüdischer Einrichtungen beauftragt.

In Berlin-Mitte ist in der Nacht auf Freitag ein Polizeigelände angegriffen worden. Ein Sprecher der Polizei Berlin bestätigte t-online, dass das Gelände des Zentralen Objektschutzes an der Thomas-Dehler-Straße von Unbekannten mit Molotowcocktails angegriffen worden sei.

Ein Mitarbeiter hatte gegen 1.40 Uhr nachts Geräusche und Feuerschein aus Richtung der abgestellten Fahrzeuge bemerkt, heißt es in einer Mitteilung. Durch geworfene Brandsätze waren mehrere Fahrzeuge in Flammen aufgegangen. Der Mitarbeiter löschte die Fahrzeuge und habe dadurch größere Schäden verhindert, heißt es.



Angriff auf Polizeigelände in Berlin: Täter flüchten in Tiergarten



Im Nahbereich der Zufahrtstraße zum Polizeigelände hatten die Unbekannten zudem sogenannte Krähenfüße ausgestreut. Eine alarmierte Polizeistreife fuhr hinein: Die Räder des Wagens wurden so beschädigt, dass jener nicht mehr fahrfähig war.



Die noch unbekannten Täter flüchteten in den Tiergarten. Der Polizeiliche Staatsschutz beim Landeskriminalamt ermittelt. Die Hintergründe des Vorfalls sind derzeit noch unklar.