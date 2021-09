Berlin

Bundestagswahl hat in Schleswig-Holstein begonnen

26.09.2021, 09:13 Uhr | dpa

Ein Wählerin sitzt im Wahllokal mit ihrem Stimmzettel in der Wahlkabine. Foto: Robert Michael/dpa-Zentralbild/dpa (Quelle: dpa)

Mit der Öffnung der Wahllokale hat am Sonntag in Schleswig-Holstein die Bundestagswahl begonnen. Zur Wahl aufgerufen sind im Land 2,276 Millionen Schleswig-Holsteiner, das sind so viele wie nie zuvor bei einer Bundestagswahl. Die Wahllokale sind bis 18.00 Uhr geöffnet. Laut Landeswahlleiter gelten dort Maskenpflicht und Abstandsgebot. Für die zahlreichen ehrenamtlichen Wahlhelfer greift jedoch die 3G-Regel (geimpft, genesen, getestet).

2017 hatte die CDU die Bundestagswahl in Schleswig-Holstein mit 34,0 Prozent klar vor der SPD mit 23,3 Prozent gewonnen. Derzeit sitzen aus dem Norden 26 Abgeordnete im Bundestag. Die CDU stellt zehn Abgeordnete, die SPD sechs, Grüne und FDP jeweils drei, die Linke zwei. Für die AfD waren 2017 zwei Abgeordnete aus dem Norden in den Bundestag eingezogen.