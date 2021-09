Berlin

Hertha empfängt Erzgebirge Aue in Länderspielpause zum Test

30.09.2021, 11:48 Uhr | dpa

Fußball-Bundesligist Hertha BSC wird in der Länderspielpause in der kommenden Woche ein Testspiel bestreiten. Am kommenden Donnerstag empfangen die Berliner den aktuellen Zweitliga-Letzten FC Erzgebirge Aue auf dem heimischen Hanns-Braun-Platz im Olympia-Park (15.00 Uhr/Livestream auf tv.herthabsc.com), wie Hertha am Donnerstag mitteilte.

Bis zu 500 Zuschauer mit 3G-Nachweis dürfen die Partie im Stadion mitverfolgen. Mitglieder und Dauerkarteninhaber können ab Freitag um 10.00 Uhr Tickets online erwerben.