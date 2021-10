Freizeit in der Hauptstadt

Diese Unternehmungen in Berlin kosten nichts

Sie haben Lust, etwas zu unternehmen, ohne Geld auszugeben? In Berlin gibt es eine Reihe von coolen Aktivitäten, die kostenlos sind. t-online hat die besten aufgelistet.

Unternehmungen umsonst? Berlin hat so viel zu bieten. Von actionreichen über entspannte bis hin zu ausgefallenen Aktivitäten. Und nicht bei allen muss man Eintritt zahlen. In der Hauptstadt gibt es eine Vielzahl von Unternehmungen, die rein gar nichts kosten. Zu schön, um wahr zu sein? Dann passen Sie mal auf:

Stummkino im historischen Kino Babylon

"Null Uhr – null Euro": So lautet das Motto des Kinos Babylon, wenn es wieder Zeit für Stummfilme ist. Die Vorführungen finden jeden Samstag um 0 Uhr statt. Der Film wird dabei auf der original erhaltenen Kinoorgel begleitetet – der einzigen in Deutschland. Das Babylon-Kino ist übrigens auch das letzte erhaltene Stummfilmkino in Europa.

Jedes Jahr im Oktober findet zudem das Stummfilmfestival im Kino am Rosa-Luxemburg-Platz statt. Dieses Jahr werden 100 Jahre Stummfilm gefeiert.

Das Kino Babylon an der Volksbühne in Berlin-Mitte: Jede Woche kann man sich dort kostenfrei einen Stummfilm anschauen. (Quelle: Pop-Eye/imago images)

Tempelhofer Feld

Inlineskaten, Fahrradfahren oder den Großstadttrubel vergessen: Das Tempelhofer Feld lädt zu all dem ein. Die Landebahn des ehemaligen Flughafens ist wie gemacht, um auf Rollschuhen oder mit dem Rad ein paar Runden zu drehen, auf den großflächigen Wiesen kann man sich sonnen und Kinder lassen Drachen steigen. Direkt nebenan gibt es Kaffee-Verkaufsstände.

Das ehemalige Flughafengelände ist perfekt, um der lauten Stadt zu entfliehen. Trotzdem gibt es aber auch immer wieder coole Konzerte oder Tanzveranstaltungen unter freiem Himmel auf dem Areal.

Kraken-Drachen auf dem Tempelhofer Feld: Hier ist genügend Platz, um Drachen steigen zu lassen. (Quelle: Jürgen Held/imago images)

Karaoke singen

Der Mauerpark in Prenzlauer Berg ist vor allem am Sonntag eine beliebte Anlaufstelle – vor allem für Musikbegeisterte. Denn dann findet am Nachmittag eine große Karaoke-Veranstaltung statt. Spontan, kostenlos und mit viel Stimmung. Einige Sänger haben es richtig in sich, treffen jeden Ton und ernten jede Menge Applaus. Andere machen es aus Spaß an der Freude und punkten dafür mit einer einwandfreien Tanzeinlage und Performance.

Auch diejenigen, die nicht singen möchten, sollten sich den Spaß zumindest einmal anschauen und das sonntägliche Feeling des Mauerparks genießen.

Karaoke im Mauerpark: Jeden Sonntag findet das Event in der Regel statt. (Quelle: snapshot/Archivbild/imago images)

East Side Gallery

Die längste Open-Air-Galerie, ein echtes historisches Denkmal und einer der bekanntesten Sightseeing-Spots ist die East Side Gallery zwischen der Oberbaumbrücke und dem Ostbahnhof in Friedrichshain: die bestehende Mauer aus DDR-Zeiten, auf der sich Dutzende Künstler verewigt haben.

1,3 Kilometer ist das erhaltene Mauerstück lang. Ein schöner Spaziergang, auf dem man einiges entdecken kann. Danach kann man den Abend am Spreeufer ausklingen lassen und den Sonnenuntergang genießen.

Die East Side Gallery in Friedrichshain: Die Open-Air-Galerie ist ein beliebter Touri-Hotspot. (Quelle: Charles Yunck/imago images)

Besuch und Führung durch den Bundestag

Einmal durch das Reichstagsgebäude schlendern, die Kuppel besichtigen und den Sitz des Bundestages genauer unter die Lupe nehmen. Der Besuch und die Führungen sind kostenfrei und nicht nur was für Touristen, sondern auch für Ur-Berliner, die in all den Jahren noch nicht dazu gekommen sind.

Das Reichstagsgebäude in Berlin: Führungen durch den Bundestag kosten nichts. (Quelle: Shotshop/imago images)

Museumssonntag in Berlin

Am ersten Sonntag des Montags öffnen die Berliner Museen die Pforten für Besucher, ohne dass Eintritt für den Einlass verlangt wird. Darunter sind beispielsweise das Pergamonmuseum, das Naturkundemuseum und viele weitere. Insgesamt nehmen rund 60 Museen in Berlin teil.

Die nächsten Termine der kostenfreien Aktion sind der 7. November sowie der 5. Dezember.

Das Pergamonmuseum und die James-Simon-Galerie: Am Museumssonntag ist der Besuch in etwa 60 Museen kostenfrei. (Quelle: Travel-Stock-Image/imago images)

Kunst entdecken in Friedrichshain

In der Fotogalerie Friedrichshain kann man regelmäßig die Kunst von sowohl jüngeren als auch älteren Künstlern bestaunen. Die Galerie am Helsingforser Platz ist die älteste kommunale Fotogalerie, die vor allem junge Talente unterstützt und fördert – und das bereits seit 1985.

In der Fotogalerie Friedrichshain gibt es zudem immer wieder spannende Workshops und Kurse, an denen Interessierte teilnehmen können.

Eine Ausstellung am Helsingforser Platz: Dort befindet sich die Fotogalerie Friedrichshain. (Quelle: Rolf Zöllner/imago images)

In die Zukunft reisen

Das Futurium im Bezirk Mitte ermöglicht eine Reise in die Zukunft. In der Ausstellung kann man nicht nur mögliche Zukunftsperspektiven entdecken. Es besteht auch die Möglichkeit, gemeinsam zu diskutieren und im Futurium Lab eigene Ideen auszuprobieren. Dafür finden regelmäßig Veranstaltungen, Workshops und Führungen statt.

Das Futurium in Berlin: Hier kann man kostenfrei einen Blick in die Zukunft werfen. (Quelle: Manfred Segerer/imago images)