Corona-Inzidenz steigt in NRW weiter

21.10.2021, 09:16 Uhr | dpa

In Nordrhein-Westfalen ist der Inzidenzwert in der Corona-Pandemie weiter gestiegen. Die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche lag am Donnerstag bei 57,1, wie aus Daten des Robert Koch-Instituts (RKI) hervorgeht. Am Mittwoch hatte das RKI nach Meldungen der Gesundheitsämter einen Wert von 52,0 angegeben. Im Bund fiel die Kennziffer mit 85,6 erneut deutlich höher aus.

Innerhalb eines Tages wurden im bevölkerungsreichsten Bundesland 2567 neue Corona-Fälle registriert. 15 Menschen starben im Zusammenhang mit Covid-19.

Die nach wie vor landesweit höchste Inzidenz verzeichneten der Kreis Minden-Lübbecke (129,6) und die Stadt Hagen (103,9). Am niedrigsten war der Wert in den Kreisen Wesel (27,4) und Coesfeld (30,4). Für die größte NRW-Stadt Köln wurde eine Inzidenz von 72,3 gemeldet. Die Landeshauptstadt Düsseldorf kam auf einen Wert von 83,0.