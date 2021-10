Mann schwer verletzt

Unbekannter sticht Taxifahrer von hinten in den Hals – Not-OP

28.10.2021, 09:19 Uhr | dpa, t-online

Ein Taxistand am Potsdamer Platz in Berlin (Symbolbild): Die Hintergründe der Tat sind noch unklar. (Quelle: Panthermedia/imago images)

Auf einer Taxifahrt vom Potsdamer Platz Richtung Berlin-Tegel ist ein Fahrer schwer verletzt worden. Sein Fahrgast stach ihm von hinten in den Hals.

Ein 38 Jahre alter Taxifahrer ist von einem unbekannten Fahrgast in Berlin von hinten in den Hals gestochen und dabei schwer verletzt worden. Er wurde in einem Krankenhaus notoperiert, wie die Polizei mitteilte.

Der Unbekannte war demnach am frühen Donnerstagmorgen am Potsdamer Platz in das Taxi gestiegen und damit Richtung Tegel gefahren. Beim Halt an der Kreuzung Kamener Weg/Werdohler Weg soll er dem Fahrer in den Hals gestochen und ihm seine Geldbörse entwendet haben.



Anschließend sei er zu Fuß in Richtung Flughafensee geflüchtet, so die Polizei. Die Ermittlungen dauern an.