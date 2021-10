Berlin

CDU unterstützt Mitgliederbefragung zu neuer Parteispitze

30.10.2021, 15:08 Uhr | dpa

Thüringens CDU-Kreisverbände sind nach Angaben von Generalsekretär Christian Herrgott mehrheitlich für eine Mitgliederbefragung vor der Wahl einer neuen Spitze der Bundespartei. "Das ist eine eindeutige Tendenz", sagte Herrgott, der auch CDU-Kreisvorsitzender im Saale-Orla-Kreis ist, auf Anfrage. Die Kreisvorsitzendenkonferenz am Samstag in Berlin stimmte mit überwältigender Mehrheit für ein Mitgliedervotum, wie die Deutsche Presse-Agentur aus Teilnehmerkreisen erfuhr.

Herrgott nahm zusammen mit Vertretern der insgesamt 23 Thüringer Kreisverbände an dem Treffen in Berlin teil, bei dem es um einen Neuanfang für die CDU nach dem Debakel bei der Bundestagswahl ging.

Eine Doppelspitze für die CDU sei dagegen kein Thema, das in Thüringen an der Basis diskutiert werde, sagte Herrgott. Er habe nach den Gesprächen den Eindruck, dass sich viele CDU-Mitglieder in Thüringen Friedrich Merz als neuen CDU-Vorsitzenden vorstellen könnten, sollte er erneut antreten. Das sei derzeit allerdings offen. Merz war in der Vergangenheit bei der Bewerbung um den Parteivorsitz nicht erfolgreich gewesen.

Die Kreis- und Bezirksvorsitzenden der CDU berieten in Berlin über den Weg hin zur Neuwahl der Parteispitze. Nach ihrem Votum soll es bei mehreren Bewerbern für den CDU-Vorsitz ein Mitgliedervotum geben. Die letzte Entscheidung über die Parteispitze hätte allerdings ein Parteitag.