Angst vor Feyenoord-Krawall in Berlin

"Bestimmt 8.000 Fans hier, die meisten ohne Ticket"

04.11.2021, 18:29 Uhr | Jannik Läkamp, t-online, mtt, dpa

Hochrisikospiel in Berlin: Vor dem Match Union Berlin gegen Feyenoord Rotterdam ist die Polizei alarmiert. Wird es Randale geben? "Ich gehe davon aus", sagt ein Fan.

2.000 Beamte sollen für Sicherheit sorgen, hart und schnell gegen Randalierer vorgehen. Donnerstagabend um 21 Uhr treffen der 1. FC Union Berlin und Feyenoord Rotterdam im Berliner Olympiastadion aufeinander. 5.200 Unterstützer von Feyenoord werden im Stadion sein, so viele Gästefans wie seit Beginn der Pandemie nicht mehr.

Festnahme eines Ultras in Berlin: Die Polizei war am Mittwochabend mit einem Großaufgebot vor Ort. (Quelle: Morris Pudwell)



Bereits im Vorfeld gab es Reibereien und Provokationen. Angereiste Feyenoord-Anhänger warfen in der Stadt mit Rauchbomben um sich, zündeten Bengalos, fluteten Bars und Kneipen. Die East Side Gallery wurde mit einem großen Feyenoord-Schriftzug verschandelt, in der Nacht zu Donnerstag nahm die Polizei insgesamt 71 Fans beider Seiten fest, die teilweise aus der Hooligan-Szene stammen sollen. Bei Feyenoord-Ultras fand die Polizei Sturmhauben, Zahnschutz und Pyrotechnik.



Am Donnerstag blieb die Stimmung angespannt. Niederländische Fans versammelten sich unter anderem am Hackeschen Markt, andere waren in der City West unterwegs. Kevin, ein angereister Feyenoord-Fan, rechnet mit Krawall: "Ich gehe davon aus", sagt er t-online. "Es sind bestimmt 8.000 oder 9.000 Fans aus Rotterdam hier. Die meisten ohne Tickets."

Behelmte Beamte am Donnerstagabend: Die Polizei stuft die Partie als Hochrisikospiel ein. (Quelle: Jannik Läkamp)



Schon am Donnerstagnachmittag habe er einen Zwischenfall an einem Café mitbekommen, berichtet Kevin. Als etwa 30 Fans Bier kaufen wollten, aber keins bekamen, seien die Feyenoord-Anhänger laut und aggressiv geworden. Er habe sich daraufhin von der Gruppe entfernt. Nun hofft er, dass das regnerische Wetter in Berlin die Emotionen abkühlt. Aber wirklich glauben tut er nicht daran.



Jannik in seiner Imbissbude am Olympiastadion: Er glaubt an eine starke Polizei, sagt aber, die Feyenoord-Anhänger seien dafür bekannt, "dass sie austeilen können". (Quelle: Jannik Läkamp)



Anders Imbissbudenbetreiber Jannik, der am Stadion Getränke verkauft. "Es wird nicht so viel passieren", prognostiziert er. "Das Wetter ist schlecht und die Polizei gut vorbereitet." Allerdings habe Feyenoord ja "einen gewissen Ruf" – und beide Seiten nach dem von Gewalt überschatteten Hinspiel sicherlich viel vor. "Wenn es knallt, dann eher in der City", nimmt er an, "nicht direkt am Stadion."

Union-Präsident beim Hinspiel angegriffen

Das Conference-League-Match gilt als Hochrisikospiel, die Polizei spricht von einer bekannten Fehde zwischen den Anhängern beider Klubs. Auch rund ums Hinspiel vor zwei Wochen hatte es blutige Auseinandersetzungen gegeben: Am Vorabend griffen niederländische Hooligans Union-Präsident Dirk Zingler und weitere Vereinsvertreter in einer Bar an, schmissen mit Tischen und Stühlen.

Am Matchtag selbst gingen niederländische Polizei und mitgereiste Berliner Fans aufeinander los. Die Fan-Gemeinschaft "Eiserne Hilfe" veröffentlichte auf Twitter Fotos der Verletzten.