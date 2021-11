Berlin

Demonstranten fordern Aufnahme von Geflüchteten

14.11.2021, 18:54 Uhr | dpa

Hunderte Demonstranten sind am Sonntag in Berlin für die Aufnahme von Geflüchteten aus dem polnisch-belarussischen Grenzgebiet auf die Straße gegangen. Nach Angaben der Polizei nahmen rund 500 Menschen an dem Protest teil. Sie zogen am Nachmittag vom Pariser Platz zum Auswärtigen Amt. Der Aufzug lief unter dem Titel "Grenzen auf! Demo für die sofortige Aufnahme der Flüchtenden an der polnisch-belarussischen Grenze".

Weiterhin harren auf der belarussischen Seite der Grenze zu Polen Tausende Migranten bei Temperaturen um den Gefrierpunkt in provisorischen Camps im Wald aus. In den vergangenen Tagen haben Gruppen immer wieder versucht, die Sperranlage zu durchbrechen und illegal die Grenze zu überqueren.