Mehrere Verletzte

Streit eskaliert – Polizei rückt mit Großaufgebot an

20.11.2021, 13:21 Uhr | KS, t-online

In Berlin hat ein Streit zwischen zwei Personen mehrere Verletzte gefordert. Die Polizei rückte mit einem Großaufgebot an und nahm zwei Frauen fest.

In einem Lokal in der Frankfurter Allee in Berlin-Friedrichshain ist es in der Nacht zu Samstag zu einem Streit zwischen mehreren jungen Erwachsenen gekommen. Gegen 2.40 Uhr sei die Polizei mit einem Großaufgebot vor Ort gewesen, wie eine Sprecherin auf Anfrage von t-online berichtet.

In einem Lokal war demnach ein Streit zwischen einem Unbekannten und einem 21-Jährigen entstanden, der sich kurze Zeit später nach draußen auf den Gehweg verlagert hatte. Der Unbekannte soll den 21-Jährigen dann mit einem Pfefferspray angegriffen und verletzt haben.

Streit in Berlin: Widerstand sorgt für mehrere Festnahmen

Wenig später sei ein 19-Jähriger hinzugekommen, der mit dem Unbekannten auf den Verletzten eingetreten haben soll, so die Sprecherin weiter. Der 21-Jährige konnte das Pfefferspray des Unbekannten demnach in seine Gewalt bringen und habe es angewendet. Als die Beamten eintrafen, sei der Unbekannte geflüchtet. Der 19-Jährige konnte aufgehalten werden.

Beamte nehmen eine Person vorläufig fest: Es kam zu einem Widerstand. (Quelle: Morris Pudwell)



Die Polizisten vor Ort forderten Verstärkung an, die wenig später eintraf. Dennoch kam es laut Polizei zum Widerstand mehrerer Personen, în dessen Folge die Einsatzkräfte zwei Frauen vorläufig festnahmen.

Bei dem Einsatz wurden drei Beamte verletzt. Diese konnten ihren Dienst aber fortsetzen. Die genauen Hintergründe der Ereignisse sind noch unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.