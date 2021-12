Last-Minute-Shopping in Berlin

Diese Supermärkte sind an Weihnachten geöffnet

24.12.2021, 07:20 Uhr | t-online

Lebensmittel liegen in einem Einkaufswagen (Symbolbild): Auch an den Weihnachtstagen haben einige Berliner Geschäfte geöffnet. (Quelle: MiS/imago images)

Trotz Weihnachtsfeiertagen ein paar Besorgungen machen: In der Hauptstadt ist das zum Glück möglich. t-online gibt Ihnen einen Überblick über die geöffneten Supermärkte in Berlin.

Gleich kommt die Familie, doch eine wichtige Zutat für das Weihnachtsessen fehlt? Kein Problem, in Berlin haben einige Supermärkte auch an den Weihnachtsfeiertagen geöffnet. t-online zeigt Ihnen, wo der Last-Minute-Weihnachtseinkauf in der Hauptstadt möglich ist.

Bahnhof Friedrichstraße

Der Edeka-Markt im Bahnhof Friedrichstraße (Archivbild): Er versorgt seine Kunden auch an Weihnachten mit Lebensmitteln. (Quelle: Rüdiger Wölk/imago images)



Der Edeka im Bahnhof Friedrichstraße ist an Heiligabend von 8 bis 17 Uhr geöffnet. Am 1. Weihnachtsfeiertag kann hier von 10 bis 22 Uhr und am 2. Weihnachtsnachfeiertag von 8 bis 22 Uhr eingekauft werden.

Ostbahnhof

Blick in den Berliner Ostbahnhof (Archivbild): Rewe hat hier geöffnet. (Quelle: Schöning/imago images)



Im Rewe am Ostbahnhof kann am 24. Dezember zwischen 6 und 13 Uhr eingekauft werden. Am 25. und 26. Dezember sogar von 10 bis 18 Uhr.

Hauptbahnhof

Blick in den Hauptbahnhof Berlin (Archivbild): Die meisten der vielen Geschäfte bleiben an Weihnachten dicht. Es gibt aber Ausnahmen. (Quelle: Schöning/imago images)



Die Rewe-Filiale am Hauptbahnhof ist am 24. Dezember zwischen 6 und 17 Uhr sowie am 25. und 26. Dezember zwischen 8 und 22 Uhr offen.

ist am 24. Dezember zwischen 6 und 17 Uhr sowie am 25. und 26. Dezember zwischen 8 und 22 Uhr offen. Auch bei Spar Express am Hauptbahnhof kann zu Weihnachten eingekauft werden. Das ist an Heiligabend zwischen 6 und 23 Uhr möglich. Auch am 25. und 26. Dezember ist das Geschäft zwischen 6 und 23 Uhr offen.

Bahnhof Alexanderplatz

Der Bahnhof Alexanderplatz (Archivbild): Auch hier können an den Feiertagen noch Besorgungen gemacht werden. (Quelle: Schöning/imago images)



Die Spar Express-Filiale am Bahnhof Alexanderplatz hat an Heiligabend zwischen 6 und 20 Uhr offen. Am 1. und 2. Weihnachtsfeiertag ist das Geschäft je zwischen 8 und 20 Uhr geöffnet.

Bahnhof Lichtenberg

Der Bahnhof Lichtenberg (Archivbild): Auch hier können noch Last-Minute-Besorgungen gemacht werden. (Quelle: imagebroker/imago images)



Der Edeka am Bahnhof Lichtenberg empfängt am 24. Dezember von 8 bis 17 Uhr seine Kunden. Am 25. und 26. Dezember ist er von 8 bis 22 Uhr offen.

Bahnhof Südkreuz

Der Edeka am Bahnhof Südkreuz (Archivbild): Er hat an allen drei Weihnachtstagen geöffnet. (Quelle: Frank Sorge/imago images)



Auch der Edeka am Bahnhof Südkreuz hat an Heiligabend zwischen 6 und 17 Uhr geöffnet. Am 1. und 2. Feiertag ist das Geschäft von 8 und 22 Uhr geöffnet.

Bahnhof Zoologischer Garten

Ullrich am Bahnhof Zoo (Archivbild): Trotz Weihnachten können hier Besorgungen gemacht werden. (Quelle: Olaf Wagner/imago images)



Ullrich am Bahnhof Zoo ist am 24. Dezember zwischen 7 und 14 Uhr offen. An den beiden Feiertagen hat der Laden von 9 bis 22 Uhr geöffnet.

Bahnhof Gesundbrunnen

Der Bahnhof Gesundbrunnen (Archivbild): Auch hier gibt es noch eine Einkaufsmöglichkeit. (Quelle: Joko/imago images)



Bei Denns Biomarkt am Bahnhof Gesundbrunnen kann am 24. Dezember zwischen 7 und 18 Uhr sowie am 25. und 26. Dezember zwischen 8 und 20 Uhr eingekauft werden.

Bahnhof Ostkreuz

Blick auf den Bahnhof Ostkreuz (Archivbild): Hier können an Weihnachten noch letzte Besorgungen gemacht werden. (Quelle: Jürgen Ritter/imago images)



Denns Biomarkt am Bahnhof Ostkreuz hat an den Weihnachtstagen ebenfalls geöffnet. Am 24. Dezember kann hier zwischen 7 und 18 Uhr eingekauft werden, am 25. und 26. sogar von 7 bis 22 Uhr.

Disclaimer: Diese Liste hat keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Über die Weihnachtsfeiertage werden sicher noch weitere Geschäfte geöffnet sein. Die Angaben zu den jeweiligen Öffnungszeiten sind ohne Gewähr. Hier kann es wegen der Feiertage gegebenenfalls zu Abweichungen kommen.