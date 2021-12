Berlin

Stadtentwicklungssenator Scheel legt Mandat nieder

14.12.2021, 17:53 Uhr | dpa

Der scheidende Berliner Senator für Stadtentwicklung und Wohnen, Sebastian Scheel (Linke), wird auch dem Abgeordnetenhaus nicht mehr angehören. Er habe die Linksfraktion Berlin am Dienstag darüber informiert, dass er sein Mandat aus persönlichen Gründen niederlege, teilte die Berliner Linksfraktion am Dienstag mit. Stattdessen soll der außenpolitische Referent der Linksfraktion im Bundestag, Alexander King, nachrücken.

"Wir danken Sebastian Scheel sehr für seine Arbeit als Staatssekretär und Senator für Stadtentwicklung und Wohnen in den vergangenen Jahren", teilten die beiden Fraktionsvorsitzenden Anne Helm und Carsten Schatz mit. "Er hat in einer sehr schwierigen Situation große Verantwortung übernommen und sich in den verschiedensten Auseinandersetzungen um bezahlbares Wohnen und eine soziale Stadtentwicklung für uns in den Wind gestellt." Sie respektierten seine Entscheidung und seien sich sicher, auch weiterhin gut zusammenzuarbeiten.

Alexander King, der Scheels Abgeordnetenhausmandat übernimmt, ist Diplom-Geograf und hat sich den Angaben zufolge vor allem mit Raumplanung, Stadtentwicklung, Migration und Entwicklungspolitik befasst. Er war fünf Jahre lang Bezirksvorsitzender der Partei in Tempelhof-Schöneberg.