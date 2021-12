Berlin

Union verpflichtet Heintz von Freiburg: Testspiel gegen Aue

22.12.2021, 10:23 Uhr | dpa

Dominique Heintz in Aktion. Foto: Tom Weller/dpa/Archivbild (Quelle: dpa)

Berlin (dpa) – Fußball-Bundesligist 1. FC Union Berlin hat den ersten Neuzugang für die Rückrunde unter Vertrag genommen. Dominique Heintz vom Liga-Rivalen SC Freiburg wird die Berliner Abwehr ab dem neuen Jahr verstärken, wie Union am Mittwoch mitteilte. Über Ablösemodalitäten und Vertragsinhalte machten beide Vereine keine Angaben. Zudem haben die Köpenicker das erste Testspiel des Jahres 2022 terminiert. Vor dem spielfreien Wochenende am 29./30. Januar 2022 empfängt das Team von Trainer Urs Fischer am 26. Januar (16.00 Uhr) Zweitligist FC Erzgebirge Aue.

Der 28-jährige Heintz hat in dreieinhalb Jahren 90 Bundesligaspiele für Freiburg absolviert. Zuvor gab der ehemalige U19-, U20- und U21-Nationalspieler begann 2012 sein Bundesligadebüt beim 1. FC Kaiserslautern, ehe er 2015 zum 1. FC Köln wechselte. In seinen bisherigen 181 Bundesligapartien hat Heintz vier Tore erzielt.

"Dominique ist ein ausgesprochen erfahrener Spieler, der seine Qualität bereits in der Bundesliga gezeigt hat. Mit seinen Fähigkeiten wird er uns mehr Variationsmöglichkeiten bringen", sagte Oliver Ruhnert, Geschäftsführer Profifußball von Union, über den Transfer.