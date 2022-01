Person in Lebensgefahr

Mehrere Verletzte bei Unfall in Treptow-Köpenick

06.01.2022, 20:15 Uhr | dpa, t-online, nhe

Zwei Pkw kollidierten: Bei einem Unfall in Berlin sind mehrere Personen verletzt worden. (Quelle: Morris Pudwell)

Einsatz für die Rettungskräfte in Berlin: Bei einem Unfall mit zwei Pkw sind mehrere Personen verletzt worden – eine davon lebensgefährlich.

Mehrere Menschen sind am Donnerstagabend in Berlin bei einem schweren Unfall in Treptow-Köpenick verletzt worden. Die Feuerwehr ist mit etwa 40 Helfern zur Unfallstelle im Ortsteil Baumschulenweg geeilt, wie ein Sprecher mitteilte.



Nach ersten Erkenntnissen seien fünf Menschen bei dem Unfall zweier Autos auf der Späthstraße betroffen. Die Feuerwehr berichtet von einer lebensgefährlich verletzten Person. Zwei Personen verletzten sich zudem schwer und zwei weitere leicht, heißt es. Laut einem Reporter sollen die Fahrzeuge frontal zusammengestoßen sein.



Die Späthstraße ist in beiden Richtungen zwischen dem Ligusterweg und der Chris-Gueffroy-Allee gesperrt, wie die Verkehrsinformationszentrale Berlin auf Twitter mitteilt. Der BVG-Bus der Linie 170 wird umgeleitet.