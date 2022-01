Am Alexanderplatz

Tram rammt Taxi in Berlin – mit Absicht

15.01.2022, 14:48 Uhr | t-online, LKA

Schwerer Unfall am Alexanderplatz: Ein Straßenbahnfahrer ist mit seinem Gefährt aus Wut gegen ein Taxi gefahren. Dem Unfall soll ein Streit vorangegangen sein.

Am Berliner Alexanderplatz hat ein Tramfahrer am Freitagabend offenbar mit voller Absicht den Wagen eines Taxifahrers gerammt. Das berichtet die Polizei Berlin. Der Unfall habe sich auf der Gontardstraße ereignet.

Der 33-jährige Taxifahrer habe zu nah an den Tramgleisen gehalten, um seine Fahrgäste aussteigen zu lassen. Dann soll sich die Tram mit Fahrtrichtung Rathausstraße genähert haben. Wegen des noch stehenden Taxis konnte der 57-jährige Triebwagenführer mit seiner Straßenbahn allerdings nicht an dem Toyota vorbeifahren. Die beiden Männer sollen in ein Streitgespräch geraten und der Tramfahrer zwischenzeitlich auch ausgestiegen sein.



Berlin: Tramfahrer schiebt Taxi vor sich her

Als der Taxifahrer den Weg wieder freigeben und vor der Tram wenden wollte, soll der Straßenbahnführer beschleunigt, das Taxi gerammt und mehrere Meter bis in die Tramhaltestelle hinein vor sich hergeschoben haben, wie die Polizei berichtet. Dabei wurden auch ein Fußgängerschutzgitter und die Haltestellensäule beschädigt. Der 33-Jährige erlitt leichte Verletzungen.



Beide Männer wurden ins Krankenhaus gebracht und ambulant behandelt. Der Tramverkehr blieb bis gegen 23.45 Uhr unterbrochen. Der 57-Jährige Tramfahrer muss sich nun wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffes in den Bahnverkehr verantworten.