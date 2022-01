Kurioser Unfall in Berlin

Uber überschlägt sich – Fahrer schickt Fahrgast weg

29.01.2022, 12:31 Uhr | t-online, JL

Schwerer Autounfall in Berlin: Nachdem sich sein Fahrzeug übergeschlagen hatte, soll der Fahrer eines "Ubers" seinen verletzten Fahrgast einfach weggeschickt haben.

In der Nacht auf Samstag kam es in der Karl-Marx-Straße zu einem schweren Autounfall. Das bestätigte die Berliner Polizei auf Nachfrage.

Das Auto habe sich überschlagen, nachdem der Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren hatte. Es krachte gegen mehrere Poller und landete anschließend auf dem Dach. Das berichtete ein t-online-Reporter von der Unfallstelle.

Unfall in Berlin: "Sie sollte einfach gehen"

Nach ersten Erkenntnissen vor Ort soll es sich dabei um einen Fahrer des Dienstleisters "Uber" gehandelt haben. Polizeiangaben zufolge bestreitet der Mann dies jedoch. Ob es sich um eine gewerbliche Fahrt gehandelt hat, ist aktuell Gegenstand der Ermittlungen.



Wie der Reporter beobachtete, soll bei dem Unfall eine Passagierin mit im Auto gewesen sein. Allerdings habe der Fahrer sie wohl schnellstmöglich weggeschickt. "Sie sollte einfach gehen", so der Reporter. In ihrer Verwirrtheit soll sie der Aufforderung gefolgt sein und mit Freunden telefoniert haben. Diese informierten die Rettungskräfte, welche die Frau in der Nähe des Unfallortes fanden und behandelten. Danach soll die Frau in ein Krankenhaus gebracht worden sein.

Der angebliche "Uber"-Fahrer stand weder unter Drogen- noch unter Alkoholeinfluss. Schnelltests vor Ort waren negativ, so eine Sprecherin der Polizei. Der Mann trauerte lediglich seinem Fahrzeug hinterher.