Corona-Regeln gelockert

Berlin erlaubt wieder mehr Zuschauer bei Großveranstaltungen

08.02.2022, 15:16 Uhr | dpa

Volle Ränge in der Alten Försterei in Berlin (Archivbild): Hier dürfen am kommendem Wochenende wieder bis zu 10.000 Fans eingelassen werden. (Quelle: Nordphoto/imago images)