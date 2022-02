Berlin

Corona-Inzidenz steigt in Sachsen-Anhalt weiter

12.02.2022, 11:44 Uhr | dpa

Die Corona-Inzidenz ist in Sachsen-Anhalt am Samstag erneut deutlich angestiegen. Die Zahl der wöchentlichen Neuinfektionen je 100.000 Einwohner betrug nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) 1582,7 nach 1483,8 am Freitag. Damit liegt das Land weiter über dem Bundesschnitt. In ganz Deutschland stieg der Wert auf 1474,3.

Innerhalb eines Tages wurden in Sachsen-Anhalt 7411 neue Corona-Fälle verzeichnet. Fünf weitere Menschen starben in Zusammenhang mit dem Virus. Seit Beginn der Pandemie sind im Land damit den Angaben zufolge 4668 Menschen mit oder an Corona verstorben.

Am höchsten lagen die Inzidenzen am Samstag im Jerichower Land (2300,8), in der Börde (2149,3) und in Magdeburg (2143,1). Einen Wert unter 1000 wies lediglich der Landkreis Stendal mit 781,1 aus.