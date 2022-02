Orkantief "Ylenia" in Berlin

Über 600 Feuerwehreinsätze in wenigen Stunden

17.02.2022, 14:05 Uhr | t-online, mtt, ASS

Ein abgebrochener Baum liegt auf einem Pkw: Glücklicherweise befanden sich keine Menschen in dem Fahrzeug. (Quelle: Jannik Läkamp)

Sturmtief "Ylenia" hält die Feuerwehr in Atem. In der Hauptstadt mussten Helfer zu Hunderten Einsätzen ausrücken. Die Bahn stellte den Verkehr ein, Bäume krachten auf Autos – und der nächste Sturm zieht schon heran.

Die Feuerwehr Berlin hat wegen des Sturms am Donnerstagvormittag erneut den Ausnahmezustand ausgerufen. Alle freiwilligen Feuerwehren wurden in den Dienst gerufen. Einsätze werden nach Prioritäten bearbeitet. Die Deutsche Bahn stellte unterdessen den Fernverkehr ein. Neben Berlin sind auch Brandenburg, Niedersachsen, Bremen, Hamburg, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern davon betroffen. Dort verkehren keine Züge des Fernverkehrs, wie das Unternehmen am Donnerstagmorgen mitteilte.

Die Feuerwehr ist in der Hauptstadt am Donnerstag im Dauereinsatz. Allein zwischen 9 und 13 Uhr wurden die Rettungskräfte zu über 600 wetterbedingten Einsätzen alarmiert, teilte die Feuerwehr auf Twitter mit.



Eine App eines Pressesprechers der Feuerwehr gibt eine Übersicht über die laufenden Einsätze in der Hauptstadt: In ganz Berlin kommt es derzeit zu wetterbedingten Feuerwehreinsätzen. (Quelle: Jannik Läkamp)



Auch der ÖPNV ist witterungsbedingt beeinträchtigt. So war etwa am S- und U-Bahnhof Tempelhof ein 15 Meter hoher Antennenmast umgestürzt. Der Ringbahnverkehr war deshalb zwischen Hermannstraße und Südkreuz zwischenzeitlich unterbrochen, so die S-Bahn Berlin auf Twitter. Inzwischen konnte die Störung aber behoben werden. Auch auf anderen S-Bahnlinien sowie bei der BVG kam es zu Beeinträchtigungen.

Einsatzkräfte bei der Bergung eines umgestürzten Antennenmastes: Die Ringbahn wurde unterbrochen. (Quelle: Jannik Läkamp)



Berlin: Bäume krachen auf Autos, Lichtmast wird mitgerissen

Bereits in der Nacht zu Donnerstag hatte die Feuerwehr den Ausnahmezustand in der Hauptstadt ausgerufen. Um 2.30 Uhr wurden mehrere Freiwillige Feuerwehren in den Dienst gerufen, um die Berliner Berufsfeuerwehr bei der Bewältigung der Sturmeinsätze zu unterstützen. Die Retter warnten: "Wenn möglich, bleiben Sie bitte zu Hause. Halten Sie Fenster und Balkontüren geschlossen. Sichern Sie lose Gegenstände gegen Wegfliegen oder Herunterfallen. Betreten Sie keine Wälder oder Parkanlagen. Passen Sie auf sich auf".

Ein massiver Baum hat in Berlin ein Auto getroffen: Sturmtief "Ylenia" sorgte in der Nacht für zahlreiche Einsätze. (Quelle: Morris Pudwell)



Bis 5.30 Uhr war die Feuerwehr in der Hauptstadt zu 76 wetterbedingten Einsätzen ausgerückt, meist wegen umgestürzter Bäume oder loser Bauteile. In Lichterfelde krachten beispielsweise drei Bäume auf mehrere parkende Autos, auch ein Lichtmast wurde mitgerissen.

Dauerstress für die Feuerwehr: Die Helfer mussten in der Nacht zahlreiche Bäume von den Straßen holen. (Quelle: Feuerwehr Berlin)



Berliner Feuerwehr warnt: Es bleibt den ganzen Tag stürmisch



Gegen 6.30 Uhr hatte die Feuerwehr den Ausnahmezustand am Donnerstag zunächst für beendet erklärt, warnte aber: "Da es im Tagesverlauf stürmisch bleiben soll, seien sie weiterhin wachsam".

Feuerwehrleute zersägen einen umgestürzten Baum: Bürgern wurde im Vorfeld geraten, daheim zu bleiben und Fenster sowie Türen geschlossen zu halten. (Quelle: Jannik Läkamp)



Wie die Lufthansa mitteilte, wurden für Donnerstag 20 Flüge gestrichen – auch der Flughafen Berlin-Brandenburg ist betroffen. Hier wurde am Donnerstagmorgen die sogenannte Flugzeugabfertigung unterbrochen. Das bedeutet, dass wegen der starken Sturmböen keine Maschinen beladen beziehungsweise entladen werden und zunächst auch keine Passagiere in die Flugzeuge einsteigen können, wie ein Sprecher des BER sagte.



Bereits abgefertigte Maschinen können jedoch noch starten und Landungen finden auch noch statt. Details zur Zahl abgesagter Flüge blieben zunächst unklar. Am Freitag wird bereits das nächste Orkantief – "Zeynep" genannt – von den Britischen Inseln kommend erwartet.