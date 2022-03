"Aufstand der letzten Generation"

Klimaaktivisten blockieren Regierungsviertel

18.03.2022, 13:51 Uhr | JL, t-online

Eine Aktivistin der "Letzten Generation" vor dem Brandenburger Tor mit einem Schild um den Hals, das darauf hinweist, dass sie sich festgeklebt hat: Als Grund für die Proteste am Freitag gilt die erreichte 100-Tage-Marke der Bundesregierung. (Quelle: Christian Mang/Reuters)

Nach einer wochenlangen Pause sind sie zurück: Erneut haben Klimaaktivisten Straßen in Berlin blockiert. Doch die Autobahnen sind diesmal nicht betroffen.

Am Freitag haben erneut Klimaaktivisten der "Letzten Generation" Straßen in Berlin blockiert. Ziel waren insbesondere die Zufahrten zum Regierungsviertel, so eine Pressemitteilung der Aktivisten. Unter anderem klebten sich auch Protestierende vor das Brandenburger Tor.

Ein Sprecher der Berliner Polizei bestätigte gegenüber t-online, dass sich Aktivisten an vier Orten rund um das Regierungsviertel versammelt und zum Teil festgeklebt haben.

Klimaproteste in Berlin: 100 Personen sollen beteiligt sein

Als Anlass für die Aktion nannten die Aktivisten die geknackte 100-Tage-Marke der neuen Regierung, die laut den Protestierenden nicht genug für den Klimaschutz getan habe.



Im Februar hatte die "Letzte Generation" wochenlang Autobahnen mit bis zu 30 Personen blockiert. Bei der Aktion am Freitagmittag sollen laut der Pressemitteilung insgesamt 100 Personen beteiligt gewesen sein, dies konnte die Polizei zunächst allerdings weder bestätigen, noch dementieren. Aufgrund des Krieges in der Ukraine hatten die Aktivisten zunächst eine mehrwöchige Pause von ihren Protesten eingelegt.