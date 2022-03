Nur ein Bruchteil kam tatsächlich

Corona-Demos mit überraschend wenigen Teilnehmern

In Berlin-Mitte haben die Veranstalter zweier Corona-Demonstrationen mit deutlich mehr Teilnehmern gerechnet. Angemeldet waren Tausende. Nur ein Bruchteil erschien tatsächlich.

Bei Demonstrationen in Berlin-Mitte haben deutlich weniger Menschen als angekündigt gegen die Corona-Politik der Bundesregierung protestiert. Die Polizei berichtete am Freitag von einer Demonstration mit rund 50 Teilnehmern, der Veranstalter hatte demnach 17.000 Menschen angemeldet, so eine Sprecherin der Polizei. Rund die Hälfte der Demonstranten, die am Freitagmittag am Ernst-Reuter-Platz starteten, trug laut Polizei keine Maske.

Bei einer zweiten Demonstration in Mitte kamen immerhin 100 Personen, angemeldet waren hier 10.000, so die Polizeisprecherin.

Am Freitagnachmittag hatten sich beide Demonstrationen bereits wieder aufgelöst.

Zuvor hatten Initiativen und Gruppen in Internet-Chatgruppen wie Telegram wegen der Bundestagsdebatte über die Impfpflicht dazu aufgerufen, gegen die Corona-Politik auf die Straße zu gehen.