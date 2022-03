Berlin

Corona-Inzidenz bleibt laut RKI auf Rekordniveau von 2199,9

25.03.2022, 10:57 Uhr | dpa

Ein Abstrichstäbchen wird in einer ambulanten Corona-Test-Einrichtung für die Analyse vorbereitet. Foto: Britta Pedersen/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild (Quelle: dpa)

Die Corona-Infektionszahlen in Bayern bleiben auf Rekordniveau. Das Robert Koch-Institut meldete am Freitag erneut eine Sieben-Tage-Inzidenz von 2199,9 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner. Das ist exakt derselbe Wert, den das RKI auch schon am Donnerstag für Bayern gemeldet hatte und der einen bislang im landesweiten Schnitt noch nicht erreichten Rekord bedeutete.

Eine Nachfrage beim RKI ergab, dass es sich bei der Zahlengleichheit an zwei aufeinander folgenden Tagen auf den ersten Blick tatsächlich um einen sehr seltenen Zufall handeln dürfte und nicht etwa um ein Versehen. Eine Sprecherin nannte dies so etwas wie einen "Sechser im Lotto".

Die bayerischen Gesundheitsämter meldeten laut RKI 59.025 neue Infektionen innerhalb von 24 Stunden. 67 Covid-Patienten starben an der Lungenkrankheit, die damit in Bayern bislang 22.314 Opfer gefordert hat.

Die tatsächlichen Infektionszahlen sind nach Einschätzung des Landesamts für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) noch höher. Gründe sind die Dunkelziffer unerkannter Infektionen und Meldeverzögerungen bei den kommunalen Behörden.