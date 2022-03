In Neukölln

Frau springt aus brennendem Haus – schwerverletzt

26.03.2022, 16:31 Uhr | dpa, pb

Brand in Neukölln: Die Feuerwehr war in der Nacht in dem Kiez an mehreren Brandorten im Einsatz. (Quelle: Pudwell)

Mehrere Schwerverletzte forderte ein Brand in Neukölln am Freitagabend. In einem Mehrfamilienhaus war ein Feuer ausgebrochen. Eine Frau versuchte, sich durch einen Sprung aus dem Fenster zu retten.



Bei einem Feuer im Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses in Berlin-Neukölln sind acht Menschen verletzt worden. Eine Person sei vor Eintreffen der Feuerwehr aus dem ersten oder zweiten Stock gesprungen und habe lebensgefährliche Verletzungen erlitten, sagte ein Sprecher der Feuerwehr am Freitagabend.

Laut einem Reporter vor Ort soll es sich bei der Person um eine Frau gehandelt haben. Die Feuerwehr musste demnach an gleich mehreren Stellen des Wohnhauses Brände löschen. Hilfe kam auch von einem Zeugen des Unglücks: Laut Polizei hatte ein 38 Jahre alter Mann das Feuer beim Vorbeifahren in seinem Lieferwagen bemerkt.



Daraufhin stellte er das Auto vor das Gebäude, damit Menschen aus dem ersten Stock über das Dach in Sicherheit klettern konnten. Einsatzkräfte hätten Wohnungen aufbrechen müssen, um Bewohnerinnen und Bewohner aus dem Haus zu holen, hieß es. Ursache für das Feuer soll ein elektrischer Rollstuhl im Erdgeschoss des Gebäudes gewesen sein, der in Brand geraten war. Auch in zwei weiteren nahe gelegenen Häusern waren kurz davor und kurz danach Feuer ausgebrochen, verletzt wurde dort aber niemand.

Feuer in Berlin: Immer wieder Brandstiftung auf der Karl-Marx-Straße

Eine weitere Person sei über eine Drehleiter von den Einsatzkräften aus dem ersten Stock gerettet worden. Unter den Verletzten sind demnach zwei weitere Schwerverletzte sowie fünf Leichtverletzte. Bei ihnen bestehe Verdacht auf Rauchgasvergiftungen.

Der Brand im Erdgeschoss des Hauses in der Karl-Marx-Straße war am späten Abend bereits gelöscht. Den Angaben zufolge waren knapp 100 Feuerwehrleute vor Ort. Zur Ursache des Feuers war zunächst nichts bekannt.

Einsatzkräfte löschten das Feuer auch im Treppenhaus des Wohnhauses. (Quelle: Pudwell)



Seit Monaten kommt es in der Karl-Marx-Straße immer wieder zu Bränden. Vermutet wird, dass dort ein Brandstifter mehrere der Brände gelegt haben soll.

Am Nachmittag wurde bekannt, dass sich das Berliner Landeskriminalamt in die Brandserie von Neukölln eingeschaltet hat: Ein Sprecher der Polizei bestätigte der Nachrichtenagentur dpa, dass das Landeskriminalamt nun wegen des Verdachts auf Brandstiftung ermitteln würde.