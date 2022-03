Vermisste bei Berlin

Einsatzkräfte suchen mit Drohnen nach traumatisierter Ukrainerin

28.03.2022, 10:09 Uhr | t-online, fas

Südlich von Berlin wird eine aus der Ukraine geflüchtete Frau gesucht. Die 75-Jährige soll traumatisiert sein und befindet sich wahrscheinlich in einer hilflosen Situation.

Die Polizei in Brandenburg sucht nach der 75-jährigen Olha Prychyshyna und bittet die Öffentlichkeit um Mithilfe: Seit Sonntagmittag wird die Frau, die vor wenigen Wochen vor dem Krieg in der Ukraine nach Deutschland geflüchtet ist, vermisst. Zuletzt wohnte sie den Angaben zufolge in der Wohnung ihrer Tochter am Schillerplatz in Eichwalde, kurz hinter der Berliner Stadtgrenze.

Die Gesuchte ist laut Polizei durch Kriegserlebnisse vermutlich traumatisiert sowie orientierungslos. Wahrscheinlich befinde sie sich in einer hilflosen Situation.

Mehrere Hektar Wald mit Wärmebild-Drohnen abgesucht

Am Abend suchten zahlreiche Einsatzkräfte nach der Frau, unterstützt von einer Drohneneinheit der Johanniter-Unfall-Hilfe, wie Reporter vor Ort berichteten. Zwei mit Wärmebildkameras ausgestattete Drohnen flogen mehrere Stunden über Waldabschnitte im Umkreis, dabei wurden demnach mehrere Hektar Wald abgesucht – jedoch ohne Erfolg.

Drohnenpilot bei der Arbeit: Auch die Suche aus der Luft mit Wärmebildkameras blieb bisher erfolglos. (Quelle: NonstopNews)



Die Vermisste trug laut Polizei zuletzt eine dunkle Hose, dunkle Turnschuhe, eine schwarze Jacke und ein gelbes Kopftuch. Sie ist etwa 1,50 Meter groß, schlank und trägt kurze dunkle Haare.

Personen, die Hinweise zum Aufenthaltsort von Olha Prychyshyna geben können oder sie seit Sonntagmittag in Eichwalde oder in der Umgebung gesehen haben, werden gebeten, sich an die Polizeiinspektion Dahme-Spreewald in Königs Wusterhausen unter der Telefonnummer 03375 270 0 zu wenden oder den Polizeinotruf 110 zu wählen.

Hinweise nimmt die Polizei des Landes Brandenburg auch im Bürgerportal entgegen.