Einkaufen ohne Mundschutz möglich

Im Video: Das halten Supermarkt-Kunden vom Ende der Maskenpflicht

Maske adé: In einigen Supermarktketten müssen Kunden keinen Mund-Nasen-Schutz mehr tragen. Als erstes Bundesland kippt Berlin die allgemeine Pflicht. Das kommt nicht bei jedem gut an.

Die Maskenpflicht in Supermärkten fällt – als Erstes in Berlin: Seit dem 1. April müssen hier lediglich noch im ÖPNV und in Gesundheitseinrichtungen Masken getragen werden. Einkaufen ohne Mund-Nasen-Bedeckung ist also jetzt erlaubt – eine Premiere nach über zwei Jahren Pandemie.

t-online hat sich vor Supermärkten und Discountern mit der Kamera umgehört, was die Berliner von der neuen Regelung halten. Das Ergebnis: Nicht alle Kunden sind von der neuen Freiheit begeistert.



Die Stimmen der Berliner sehen Sie hier oder oben im Video.