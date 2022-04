Flammen in der Nacht

Rentnerin stirbt nach Wohnungsbrand in Charlottenburg

09.04.2022, 14:14 Uhr | pb, t-online

Feuerwehreinsatz in Charlottenburg: Eine Seniorin starb kurz nach dem Brand. (Quelle: Pudwell)

In Charlottenburg ist in der Nacht eine Frau bei einem Brand ums Leben gekommen. Retter hatten noch versucht, sie wiederzubeleben. Jetzt ermittelt die Polizei wegen Brandstiftung.

Nach einem Wohnungsbrand in einem Wohnhaus in Charlottenburg ist eine 83-jährige Seniorin so schwer verletzt worden, dass sie im Krankenhaus ihren Verletzungen erlag.

Einsatzkräfte der Feuerwehr hatten am frühen Samstagmorgen das Feuer im ersten Obergeschoss der Wohnung in der Nähe von Siemensstadt gelöscht – dabei bargen sie die Rentnerin aus der Wohnung. Wie ein Reporter vor Ort berichtete, wurde sie noch vor Ort von Rettungskräften reanimiert.



Zwei weitere Personen wurden ihm zufolge aus einer Wohnung im dritten Stock des Gebäudes gerettet. Die Polizei geht derzeit in dem Fall von fahrlässiger Brandstiftung aus. Ein Brandkommissariat des Landeskriminalamts hat die Ermittlungen übernommen.