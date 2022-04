Feiertage in Berlin

Sechs Ausflugstipps für Familien an Ostern

Blühende Osterglocken vor dem Berliner Fernsehturm (Symbolbild): Familien können an Ostern in der Hauptstadt einiges erleben. (Quelle: Christian Spicker/imago images)

Bunter Blütenzauber, ein Treffen mit dem Osterhasen oder ein Besuch auf dem Rummel: In Berlin gibt es für Familien während der Osterfeiertage jede Menge zu erleben. t-online gibt Tipps für einen frühlingshaften Ausflug mit den Liebsten.

Der Frühling ist da! Bunte Blüten, zwitschernde Vögel und wärmende Sonnenstrahlen: Pünktlich zu Ostern erwacht die Hauptstadt aus ihrem Winterschlaf. Nachdem die strengen Corona-Regeln 2020 und 2021 so manchem die Feiertagslaune vermiest hatten, ist in diesem Jahr wieder deutlich mehr drin: Die meisten Pandemiebeschränkungen gelten in Berlin nicht mehr.



Zeit, sich die Familie zu schnappen und die Ostertage für gemeinsame Unternehmungen zu nutzen. t-online hat eine Auswahl an Ausflugstipps zusammengestellt.

Ostern im Tierpark und Zoo Berlin



Während die meisten Osterführungen im Tierpark Berlin bereits lange ausverkauft sind, sind im Berliner Zoo noch Tickets zu haben. Am Ostersonntag und am Ostermontag bietet der Zoo je zwei Führungen an. Los geht es jeweils um 11 oder 14 Uhr am Eingang Löwentor. Etwa eineinhalb Stunden lang werden Besucher über das frühlingshafte Gelände geführt. Zum Abschluss verspricht der Zoo außerdem eine "tierische Überraschung".



Lippenbär Rajath schnuppert im Berliner Zoo an einem Osternest (Archivbild): Zoo und Tierpark bieten zu Ostern spezielle Führungen an. (Quelle: Olaf Wagner/imago images)



Tickets für die Osterführungen kosten zehn Euro pro Person. Für Besucher ohne Jahreskarte kommt noch der Eintrittspreis hinzu. Auch ohne Osterführung sind der Tierpark und der Zoo in Berlin besonders in den Frühlingstagen einen Besuch wert.



Osterspaziergang im Botanischen Garten und Gärten der Welt



Wer sich nach bunten Blumen und prächtig blühenden Sträuchern sehnt, sollte im Botanischen Garten in Berlin-Lichterfelde oder bei den Gärten der Welt in Marzahn vorbeischauen. Tickets für den Botanischen Garten gibt es für Erwachsene für sechs Euro. Mit Ermäßigung etwa für Studierende, Schüler oder Sozialhilfeempfänger werden drei Euro Eintritt fällig. Unter anderem Kinder unter sechs Jahre und Geflüchtete aus der Ukraine dürfen kostenlos rein. Entsprechende Nachweise müssen an den Kassen vorgezeigt werden.



Blick in den Botanischen Garten in Berlin (Archivbild): Hier wird für Interessierte ein Osterspaziergang angeboten. (Quelle: BE&W/imago images)



Am Ostermontag bietet Diplom-Biologin Beate Senska ab 10 Uhr zudem einen Osterspaziergang zu den schönsten Stellen der Anlage an. Interessierte müssen sich im Vorfeld unter 030 344 41 57 anmelden. Die Führung kostet elf Euro, inklusive Garteneintritt.



In den Gärten der Welt erwartet Besucher am Ostersonntag und am Ostermontag jeweils zwischen 12 und 16 Uhr ein buntes Programm. Neben den zahlreichen Themengärten, in denen Gartenkunst aus aller Welt bestaunt werden kann, wird auch für die Unterhaltung der kleineren Besucher gesorgt sein. An beiden Tagen wird es zwei Puppentheater-Aufführungen am Blumentheater geben. Außerdem ziehen vier Musikerinnen über die Anlage und versüßen den Besuch mit einem Ständchen.



Eine Seilbahn über den Gärten der Welt in Berlin-Marzahn (Archivbild): Auch hier soll ein buntes Osterprogramm Besucher anlocken. (Quelle: Jürgen Ritter/imago images)



Eine Tageskarte kostet für Erwachsene sieben Euro, für Kinder und Jugendliche ab sechs Jahren sowie andere Personen mit Ermäßigungsanspruch drei Euro. Kinder unter fünf Jahre kommen kostenlos rein. Wer zusätzlich mit der Seilbahn fahren möchte, bezahlt ohne Ermäßigung 9,90 Euro, mit 5,50 Euro.



Frühlingsfest am Kurt-Schumacher-Damm



Manch einer sehnt sich nach der langen Corona-Pause mal wieder nach einem echten Rummelerlebnis. Das ist auf dem 50. Berliner Frühlingsfest am Kurt-Schumacher-Damm in Reinickendorf zu finden. Egal ob Achterbahn, Pferderennen oder süße Leckereien, hier gibt es alles, was das Kirmesherz höher schlagen lässt.



Knapp 80 Attraktionen zeigt der Schaustellerverband Berlin e.V. zum Jubiläum des Frühlingsfestes auf dem Zentralen Festplatz. Geöffnet ist das Areal am Samstag von 14 bis 23 Uhr, am Ostersonntag von 12 bis 23 Uhr sowie am Ostermontag von 12 bis 22 Uhr. Der Eintritt ist frei. Am Karfreitag ist das Frühlingsfest geschlossen.



Oster-Ritterfest auf der Zitadelle Spandau



Auf der Zitadelle Spandau geht es am verlängerten Osterwochenende mittelalterlich zu. Die Festung lädt am Samstag und Ostersonntag zwischen 10 und 20 Uhr sowie am Ostermontag von 10 bis 19 Uhr zum 14. Oster-Ritterfest ein. Besucher können sich unter anderem auf Live-Musik, Ritterkämpfe und sogar eine Feuer-Reitshow freuen. Ihre Geschicklichkeit können sie etwa an Armbrust- und Bogenschießständen auf die Probe stellen.



Rittershow auf der Zitadelle Spandau (Archivbild): Hier gibt es an den Ostertagen ein mittelalterliches Programm. (Quelle: Xinhua/imago images)



Neben Buden, an denen Händler verschiedenste Waren anbieten, soll auch für das leibliche Wohl der Besucher gesorgt sein. Kinder bis fünf Jahre und "Ritter in Vollrüstung" dürfen kostenlos auf das Oster-Ritterfest. Kinder und Jugendliche zwischen sechs und 16 Jahre zahlen an der Tageskasse sieben Euro, Schüler und Studierende elf Euro und Erwachsene 13 Euro. Auch die verschiedenen Ausstellungen können ohne Aufpreis besucht werden – ausgenommen ist der Fledermauskeller.



Sparfüchsen empfiehlt die Zitadelle Spandau, Tickets im Vorfeld online zu buchen. Die Online-Tickets kosten je einen Euro weniger.



Britzer Baumblüte

Blühende Kirschbäume im Neuköllner Ortsteil Britz (Archivbild): Jedes Jahr locken die rosafarbenen Blüten zahlreiche Schaulustige nach Neukölln. (Quelle: Andreas Gora/imago images)



Nach coronabedingten Absagen in den vergangenen zwei Jahren ist das traditionelle Familienfest Britzer Baumblüte in Neukölln mit seiner 66. Auflage zurück. Dutzende Schausteller haben ihre Buden und Fahrgeschäfte auf dem Festgelände am Gutspark Britz aufgebaut – umrahmt von blühenden Bäumen. Unter anderem im Biergarten können Besucher bei einer Bratwurst oder einem kühlen Getränk verschnaufen.



Der Osterhase auf dem Familienfest Britzer Baumblüte (Archivbild): Auch in diesem Jahr hat sich der heimliche Stargast in Neukölln angekündigt. (Quelle: Raimund Müller/imago images)



Neben einem bunten Bühnenprogramm mit Live-Musik gibt es am Ostersonntag und Ostermontag Besuch vom Osterhasen höchstpersönlich. Er verteilt Ostereier an die kleinsten Besucher und posiert auch für das ein oder andere Familienfoto. Am Samstag gibt es um 21.30 Uhr ein Osterfeuerwerk. Die Britzer Baumblüte ist am Karfreitag, Ostersonntag und Ostermontag von 12 bis 22 Uhr geöffnet, am Samstag von 14 bis 22 Uhr. Der Eintritt ist frei.



Kostenlose Carillon-Oster-Konzerte im Tiergarten



Das Carillon im Berliner Tiergarten (Archivbild): Regelmäßig finden hier kostenlose Konzerte statt. (Quelle: Christian Spicker/imago images)



Musikalisch geht es am Ostersonntag und am Ostermontag auch im berühmten Berliner Tiergarten zu. Jeweils um 16 Uhr wird das 42 Meter hohe Carillon die Anlage mit seinen Klängen verzaubern. Der Berliner Carillonneur Jeffrey Bossin lässt die 68 Glocken des Glockenspiels erklingen.

Gespielt werden Frühlingslieder zum Beispiel von Wolfgang Amadeus Mozart, Osterchoräle oder Frühlingslieder. Den Osterkonzerten können Besucher kostenlos lauschen.