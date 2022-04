Tausende Beamte im Einsatz

Polizei auf 1. Mai "gut vorbereitet" – Wasserwerfer in Reserve

Eine brennende Mülltonne am 1. Mai 2021 in Berlin: Auch dieses Jahr wird mit Ausschreitungen gerechnet. (Quelle: Dolgunov/imago images)

Der 1. Mai steht vor der Tür – und damit mehrere Demonstrationen in Berlin. Immer wieder kommt es an diesem Tag zu Ausschreitungen, die Polizei ist jedoch "gut vorbereitet".

Die Berliner Polizei ist auf den 1. Mai "gut vorbereitet". Das sagte Innensenatorin Iris Spranger (SPD) im Rahmen der Senatspressekonferenz am Dienstag. An diesem "zentralen Tag der Versammlungen", seien bislang 15 Veranstaltungen angemeldet, so Spranger. Die Zahl könnte allerdings noch steigen, denn es seien noch Anmeldungen "bis zum letzten Tag" möglich.



Am 1. Mai wird unter anderem der Tag der Arbeit gefeiert, auch seien Demonstrationen unter anderem für den Klimaschutz und gegen hohe Mieten geplant. "Zehntausende werden friedlich demonstrieren und feiern", so Spranger. Es werde eine "große öffentliche Feier der Meinungsfreiheit".



Berlin: Immer wieder Ausschreitungen am 1. Mai

Dennoch werden nicht nur friedliche Demonstranten erwartet. Schwerpunkte seien die Kundgebung des Deutschen Gewerkschaftsbunds am Brandenburger Tor und die "Revolutionäre 1. Mai-Demonstration". Vor allem bei letzterer sei mit Gewalt von Linksextremen zu rechnen.



Die Demonstration soll am Sonntagabend durch die Stadtteile Kreuzberg und Neukölln ziehen. Im vergangenen Jahr gab es dabei Ausschreitungen. So wurden unter anderem Mülltonnen und Barrikaden in Brand gesetzt sowie Polizisten angegriffen und verletzt.



Iris Spranger (SPD), Innensenatorin, und Katja Kipping (Linke), Senatorin für Soziales und Arbeit, bei der Senatspressekonferenz: Wieviele Beamte am 1. Mai zum Einsatz kommen, hängt auch von der Lage in anderen Bundesländern ab. (Quelle: Kumm/dpa)



"Man rechnet auch immer mit einer gewissen Gewaltbereitschaft, es wird wahrscheinlich auch dieses Jahr wieder so sein", so die Senatorin. Sie hofft, dass die Veranstaltungen friedlich bleiben, dennoch biete der 1. Mai "eine Plattform für radikale und extremistische Ansichten".



Der Verfassungsschutz erwarte laut Spranger Teilnehmer der "radikalen Linken", es werden wie in den Jahren vor der Corona-Pandemie etwa 500 radikale Teilnehmer erwartet, sie könnten die Demonstrationen ausnutzen für "Stein-, Flaschen- und Pyrotechnikwürfe". Auch der 30. April, die sogenannte "Walpurgisnacht", biete Raum für Konflikte, so Spranger.

Tausende Beamte aus mehreren Bundesländern im Einsatz

Dennoch gab sich die Senatorin bei der Pressekonferenz wenig beunruhigt. "Die Polizei Berlin ist über viele Jahre erfahren mit solchen Demonstrationen", so die Innensenatorin. 20 Einheiten der Berliner Polizei stünden bereit, sie sollen von weiteren 20 Einheiten aus anderen Bundesländern unterstützt werden. Insgesamt etwa 5.000 Beamte sollen dann am 1. Mai im Einsatz sein. Ein Sprecher der Berliner Polizei bestätigte die Zahlen gegenüber t-online.



Dennoch sei es möglich, dass noch mehr Kräfte herangezogen werden, das hänge von der finalen Anzahl an Demonstrationen und der Gefährdungslage in anderen Bundesländern ab, so ein Sprecher der Polizei.

Ob Wasserwerfer zum Einsatz kommen sollen oder nicht, sei noch unklar. Diese Entscheidung obliege der Polizei, so Spranger. Dennoch habe Vorsicht zu walten, da auch Kinder und Jugendliche teil der Demonstrationen sein können.



Die Berliner Polizei bestätigte auf Nachfrage von t-online, dass Wasserwerfer "vorgehalten", also in Reserve gehalten werden. Ob sie zum Einsatz kommen, müsse entsprechend der Lage am 1. Mai entschieden werden.