Roth: Nach Absage von Gesprächsreihe neues Vertrauen nötig

In der Antisemitismusdebatte um die Kunstausstellung documenta in Kassel will sich Kulturstaatsministerin Claudia Roth um eine neue Vertrauensbasis bemĂŒhen. "Ich werde jetzt erneut mit allen Beteiligten das GesprĂ€ch suchen und diese wenn nötig in den Dialog zueinander bringen", sagte die GrĂŒnen-Politikerin am Mittwoch in einer Mitteilung.