Russisches Gedenken und Kriegsprotest: 3400 Polizisten dabei

Die Berliner Polizei will die geplanten Demonstrationen und Gedenkveranstaltungen zum 77. Jahrestag des Endes des Zweiten Weltkriegs mit einem Gro├čaufgebot begleiten. Insgesamt sollen daf├╝r nach Angaben eines Sprechers rund 3400 Polizistinnen und Polizisten an diesem Sonntag und Montag im Stadtgebiet unterwegs sein. Angesichts des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine erwartet die Polizei eine "sehr sensible Gef├Ąhrdungslage". Es gelte, ein w├╝rdevolles Gedenken an Gedenkst├Ątten sowie Mahnmalen zu sch├╝tzen - und zugleich eine "Instrumentalisierung des Gedenkens" zu verhindern, teilte Polizeipr├Ąsidentin Barbara Slowik am Freitag mit.