Hertha will Klassenerhalt schaffen

Hertha BSC will den letzten Schritt zum Klassenerhalt machen. Mit einem Sieg gegen den 1. FSV Mainz 05 können die Berliner heute die Rettung in der Fußball-Bundesliga am vorletzten Spieltag aus eigener Kraft schaffen. Ansonsten muss mindestens noch bis zum Spiel des VfB Stuttgart beim deutschen Meister FC Bayern München am Sonntag gezittert werden.