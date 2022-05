Habeck: Schwedt könnte "Raffinerie der Zukunft" werden

Unmittelbar vor seinem Besuch der Raffinerie PCK im brandenburgischen Schwedt hat Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Gr├╝ne) erkl├Ąrt, dass er eine Zukunft f├╝r das durch das geplante ├ľl-Embargo gegen Russland gef├Ąhrdete Unternehmen sieht. "Es gibt eine gute Chance, dass die Raffinerie Schwedt erhalten bleibt, dass wir sie versorgen k├Ânnen mit ├ľl ├╝ber andere Wege", sagte Habeck am Sonntag dem Fernsehsender Welt. Diese Wege k├Ânnten ├╝ber Rostock und Danzig f├╝hren. In einer Kooperation mit dem Hafen Rostock k├Ânnte sich PCK auch weiterentwickeln "weg vom ├ľl, hin zu Wasserstoff" und damit eine "Raffinerie der Zukunft" werden.

Habecks Parlamentarischer Staatssekret├Ąr Michael Kellner sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND/Montag): "Wir wollen mit den Besch├Ąftigten ins Gespr├Ąch kommen und deutlich machen, dass wir kurzfristig alle notwendigen Schritte zur Absicherung von Schwedt unternehmen werden." Mittelfristig wolle man die Umstellung auf gr├╝nen Wasserstoff, Biochemie und Kreislaufwirtschaft unterst├╝tzen. "Mit viel gr├╝ner Energie und exzellent ausgebildeten Fachkr├Ąften kann das gerade am Standort Schwedt gelingen", so Kellner.

Habeck und Kellner werden am Montag zu Gespr├Ąchen mit Gesch├Ąftsf├╝hrung und Belegschaft in Schwedt erwartet. Die EU-Kommission schl├Ągt vor, russische Roh├Âllieferungen f├╝r Deutschland und die meisten anderen EU-L├Ąnder innerhalb von sechs Monaten auslaufen zu lassen. In Schwedt endet die Pipeline "Druschba" (Freundschaft) aus Russland. Das ├ľl wird bei PCK verarbeitet, wo nach Angaben der Brandenburger Landesregierung etwa 1200 Menschen arbeiten. Die Raffinerie wird vom russischen Staatskonzern Rosneft kontrolliert und gilt als ein Kernproblem daf├╝r, dass Deutschland nicht schneller von russischen ├ľllieferungen unabh├Ąngig wird.