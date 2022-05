Marmorkrebse: 2021 tauchte die nächste invasive Art auf

Zudem tummeln sich Marmorkrebse – ebenfalls eine invasive Art – im Schlachtensee und mehreren anderen Seen im Südwesten Berlins. 2021 hatte ein Fischer erstmals auch diese Art gefangen: im Berliner Teil des Groß Glienicker Sees an der Grenze zu Brandenburg.

Sumpfkrebs steht auf EU-Liste

Die Allesfresser haben in Spanien schon mehrere Amphibienarten stark dezimiert. In Deutschland hat neben Berlin auch Frankfurt am Main ein Krebsproblem: 2014 wurden mehrere Exemplare in einem Freibad entdeckt.