Giffey: Wir stehen weiter an der Seite der Ukraine

Die Regierende B├╝rgermeisterin Franziska Giffey hat anl├Ąsslich des Jahrestags der Beendigung der Berliner Blockade der von Russland angegriffenen Ukraine die Solidarit├Ąt der Hauptstadt zugesichert. "Vor 73 Jahren, am 12. Mai 1949, endete eine der schwersten Krisen, die Berlin nach Kriegsende ersch├╝ttert haben", sagte Giffey. Die Sowjetunion hatte den Westteil Berlins f├╝r mehr als zehn Monate abgeriegelt. Berlin habe damals eine Welle internationaler Hilfe erfahren. "Heute leisten wir unseren Beitrag, solidarisch mit der Ukraine zu sein", so die SPD-Politikerin. "Wir stehen weiter an der Seite der Ukrainerinnen und Ukrainer."

"Unsere Stadt, die w├Ąhrend der Blockade auf Solidarit├Ąt angewiesen war, kann etwas zur├╝ckgeben", sagte Giffey. "Die ├ťberwindung der Blockade zeigt, welche enorme Kraft gemeinsames Eintreten f├╝r unsere demokratischen Werte entfalten kann." Bei der Kranzniederlegung beim Luftbr├╝ckengedenken am Platz der Luftbr├╝cke in Berlin-Tempelhof l├Ąsst sich Giffey am Donnerstag von Stadtentwicklungssenator Andreas Geisel vertreten. Die Regierende B├╝rgermeisterin ist auf ihrer ersten Auslandsreise in Polen.