Erkältungssorgen bei Hertha: Magath bangt um Abwehrspieler

Vor dem Saisonfinale hat der abstiegsgef├Ąhrdete Fu├čball-Bundesligist Hertha BSC Personalsorgen in der Abwehr. Die Innenverteidiger Linus Gechter und Dedryck Boyata seien erk├Ąltet, sagte Hertha-Trainer Felix Magath vor dem entscheidenden Spiel der Berliner bei Borussia Dortmund am Samstag (15.30 Uhr/Sky). Auch Niklas Stark, den noch die Nachwirkungen einer Erkrankung plagen, und Marton Dardai, der im Spiel gegen Mainz ausgewechselt wurde, seien nicht hundertprozentig fit.

Kapit├Ąn Dedryck Boyata habe aber "heute signalisiert, dass er sich besser f├╝hlt, und er will unbedingt am Samstag mit dabei sein", sagte Magath am Donnerstag. Wer genau den Berlinern im letzten Ligaspiel in Dortmund zur Verf├╝gung steht, ist noch unklar.