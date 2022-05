Berlin Brandanschläge auf Autos: Knapp vier Jahre Gefängnis Von dpa 13.05.2022 - 16:25 Uhr Lesedauer: 2 Min. Schilder an der Fassade des Landgerichts von Berlin. (Quelle: Sonja Wurtscheid/dpa/dpa-bilder)

Berlin (dpa/bb) – Nach Brandanschlägen auf Autos in Berlin-Kreuzberg ist ein einschlägig vorbestrafter Mann zu drei Jahren und zehn Monaten Haft verurteilt worden. Der 39-Jährige habe Autos als ein "politisches Statement" angezündet, begründete das Landgericht der Hauptstadt am Freitag. Der geständige Angeklagte wurde der Brandstiftung in zwei Fällen, der versuchten Brandstiftung in fünf Fällen sowie der Sachbeschädigung schuldig gesprochen.

Der 39-Jährige, der seit Jahren dem linken Spektrum zugerechnet wird, soll Brandsätze und Räucherstäbchen auf den Reifen geparkter Fahrzeuge platziert und angezündet haben. In der Nacht zum 26. Oktober 2021 hatte er laut Ermittlungen in drei Fällen Anschläge auf Fahrzeuge verübt - "aufgrund eines situativ gefassten Tatentschlusses", so die Anklage. Zwei Wagen seien ausgebrannt. Drei weitere Autos wurden laut Ermittlungen beschädigt.

Bei einer nächsten Serie einen Monat später hätten Polizeibeamte in zwei Fällen Schlimmeres verhindern können, hieß es weiter im Urteil. Zudem habe der Angeklagte im März 2021 versucht, einen Baukran in Brand zu setzen, aus Protest gegen Verdrängung. Es habe ein erhebliches Gefährdungspotential bestanden. Der 39-Jährige habe Brandanschläge verübt, um sich gegen aus seiner Sicht bestehende Ungerechtigkeiten zu wehren. "Es wurden Leute betroffen, die damit nichts zu tun haben", so der Vorsitzende Richter.

Der Mann hatte gestanden und erklärt, er wolle mit solchen Taten "nichts mehr zu tun haben". Er bitte um Entschuldigung. Seine Verteidigerin plädierte auf drei Jahre Haft. Die Staatsanwältin hatte vier Jahre und zwei Monate Haft gefordert. Aus Sicht der Richter hatte der 39-Jährige "ehrliche Reue" gezeigt. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.