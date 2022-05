Mann will Unkraut vernichten ÔÇô z├╝ndet Haus an

Berlin Hunderte Kurden demonstrieren in Berlin Von dpa 14.05.2022 - 16:00 Uhr Lesedauer: 1 Min. Ein Mann schwenkt eine kurdische Flagge. (Quelle: Boris Roessler/dpa/Symbolbild/dpa-bilder)

Mehrere Hundert Kurden und Unterst├╝tzer haben am Samstag in Berlin gegen die t├╝rkische Politik demonstriert. Nach Angaben der Polizei liefen die etwa 700 Demonstranten vom Potsdamer Platz zum Brandenburger Tor. Sie protestierten gegen "Angriffe des t├╝rkischen Staats in Kurdistan".

Der Demonstrationszug sei mehrfach gestoppt worden, weil Teilnehmer verbotene Parolen mit Bezug zur kurdischen Arbeiterpartei PKK gerufen h├Ątten, sagte eine Polizeisprecherin. Auf Twitter schrieb die Polizei von zwei Festnahmen. Ein Teil des Aufzugs sei eng begleitet und f├╝r m├Âgliche Strafverfahren dokumentiert worden. Es sei zu Tritt- und Schlagbewegungen in Richtung von Einsatzkr├Ąften gekommen, unter anderem mit Fahnenstangen.

Auf Bildern von der Demonstration waren gelb-rot-gr├╝ne Fahnen zu sehen sowie Transparente mit Kritik am t├╝rkischen Vorgehen. Die T├╝rkei hatte vor einigen Wochen neue Angriffe gegen die PKK im Nordirak begonnen.

Anders als die Kurdendemonstration, die mit Auflagen erlaubt war, hatte die Polizei mehrere pal├Ąstinensische Demonstrationen gegen die Politik Israels an diesem Wochenende verboten. Das Verwaltungsgericht und das Oberverwaltungsgericht hatten das Verbot best├Ątigt. An den urspr├╝nglich vorgesehenen Versammlungsorten in Neuk├Âlln und Kreuzberg waren am Samstagnachmittag viele Polizisten. Sie informierten ├╝ber das Demonstrationsverbot und schickten m├Âgliche Teilnehmer weg.