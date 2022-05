In Berlin ist am Freitagabend ein 16-Jähriger von einem Zug der S-Bahn-Linie 1 gestürzt und von der in dem Moment anfahrenden Bahn überrollt worden: Der Junge wurde bei dem Unfall an der Julius-Leber-Brücke schwer an den Beinen verletzt. Eine Sprecherin der Berliner Bundespolizei bestätigte t-online den Vorfall, zuvor hatte die "B.Z." berichtet.