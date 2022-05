Bobic kämpferisch nach Hertha-Schock: Gegner "niederringen"

Hertha-Gesch├Ąftsf├╝hrer Fredi Bobic setzt auf eine Trotzreaktion der Berliner in den Relegationsspielen der Fu├čball-Bundesliga. "Eines ist klar: Wir haben zwei Spiele, in diesen zwei Spielen m├╝ssen wir es richten", wurde der 50-J├Ąhrige nach dem bitteren 1:2 bei Borussia Dortmund am Samstag auf der Vereinshomepage zitiert. Da der VfB Stuttgart in der Nachspielzeit zum 2:1-Sieg gegen den 1. FC K├Âln traf, rutschte die Hertha noch auf den 16. Platz ab.