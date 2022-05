Inzidenz in Berlin wieder gesunken

Die Corona-Inzidenz in Berlin ist zuletzt wieder gesunken. Sie lag am Dienstagmorgen bei etwa 347 wie aus dem Lagebericht des Berliner Senats und den Daten des Robert Koch-Instituts (RKI) hervorgeht. Zuvor hatte die Zahl der neuen Infektionen innerhalb von sieben Tagen je 100.000 Menschen etwa bei 375 gelegen. Die bundesweite Inzidenz gab das RKI am Dienstag mit rund 438 an.