Adler-Tochter Consus drohen Abschreibungen

Der Immobilienkonzern Adler Group rechnet mit Abschreibungen beim Tochterunternehmen Consus Real Estate. Aufgrund gestiegener Baukosten und einer deutlichen Reduzierung des erwarteten Projektentwicklungsvolumens werde Consus wahrscheinlich Abschreibungen auf Beteiligungen und Ausleihungen an verbundene Unternehmen vornehmen müssen, teilte Adler Group am Dienstag in Luxemburg mit. Die Adler-Tochter habe einen Verlust anzeigen müssen, da sich das bilanzielle Eigenkapital (HGB) der Gesellschaft auf weniger als die Hälfte des Grundkapitals belaufe.