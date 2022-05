Corona-Neuinfektionen gehen auch in Niedersachsen zurück

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen in Niedersachsen ist weiter rĂŒcklĂ€ufig, der Wert bleibt aber im LĂ€ndervergleich hoch. Am Donnerstagmorgen meldete das Robert Koch-Institut (RKI) eine Sieben-Tage-Inzidenz von 539,4 - nach 555,3 am Vortag. Der Wert gibt an, wie viele Ansteckungen pro 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche im Land registriert wurden. Nur Schleswig-Holstein wies im LĂ€ndervergleich einen höheren Wert aus (553,8).