Rammstein nach Corona-Pause zurück auf der Bühne

Mit zwei Konzerten in Leipzig meldet sich die international gefeierte Berliner Band Rammstein zur├╝ck auf deutschen Tourb├╝hnen. Die Musiker um S├Ąnger Till Lindemann (59) pr├Ąsentieren ihre von viel Feuer, B├Âllern und Effekten gepr├Ągte Show an diesem Freitag (19.30 Uhr) und Samstag in der Arena der s├Ąchsischen Stadt. Neben Leipzig sind im Juni Konzerte vorgesehen in Berlin (4./5.), Stuttgart (10./11.), Hamburg (14./15.) und D├╝sseldorf (18./19.).