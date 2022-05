Bundesliga: Hertha bleibt - Hamburger SV weiter zweitklassig

Hertha BSC hat den siebten Abstieg aus der Fu├čball-Bundesliga gerade noch vermieden, der Hamburger SV bleibt dagegen auch in der kommenden Saison zweitklassig. Die von Felix Magath trainierten Berliner gewannen am Montagabend das Relegations- R├╝ckspiel beim HSV im Volkspark mit 2:0 (1:0) und machten das entt├Ąuschende 0:1 aus dem Hinspiel im Olympiastadion wett. Vor 55.000 Zuschauern in der ausverkauften Hamburger Arena brachte Dedryck Boyata die G├Ąste bereits in der 4. Minute in F├╝hrung; nach Marvin Plattenhardts Freisto├čtreffer (63.) konnten die Berliner mit ihrem Retter Magath den Klassenverbleib bejubeln.