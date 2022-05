Knapp acht Monate nach dem Wahldebakel in Berlin befasst sich der Wahlpr├╝fungsausschuss mit M├Ąngeln bei der Bundestagswahl. In der H├Ąlfte der Bezirke m├╝sse erneut gew├Ąhlt werden, meint der Bundeswahlleiter.

Nach der Berliner Pannenwahl im September 2021 hat der Bundeswahlleiter Georg Thiel eine Wiederholung der Bundestagswahl in sechs von zw├Âlf Berliner Wahlkreisen beantragt. Dort seien die Fehler so gravierend, dass eine Wahlwiederholung n├Âtig sei, sagte Thiel am Dienstag bei der Anh├Ârung des Wahlpr├╝fungsausschusses des Bundestags.

Bundeswahlleiter ├╝ber Berliner Pannenwahl: "Darf nicht vorkommen"

Schon die Vorbereitung der Wahl im September sei "bei Weitem" nicht so gewesen, wie sie h├Ątte sein m├╝ssen, so Thiel. Die gesamte Wahlorganisation in Berlin brauche dringend eine ├ťberarbeitung. Der Bundeswahlleiter verwies auch auf andere Gro├čst├Ądte wie M├╝nchen, Hamburg oder K├Âln, wo w├Ąhrend der Wahl sogar eine Bombenentsch├Ąrfung habe organisiert werden m├╝ssen. Trotzdem habe es dort keine derartigen Probleme gegeben wie in Berlin.