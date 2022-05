Knapp acht Monate nach dem Wahldebakel in Berlin befasst sich der WahlprĂŒfungsausschuss mit MĂ€ngeln bei der Bundestagswahl. In der HĂ€lfte der Bezirke mĂŒsse erneut gewĂ€hlt werden, meint der Bundeswahlleiter.

Nach der Berliner Pannenwahl im September 2021 hat der Bundeswahlleiter Georg Thiel eine Wiederholung der Bundestagswahl in sechs von zwölf Berliner Wahlkreisen beantragt. Dort seien die Fehler so gravierend, dass eine Wahlwiederholung nötig sei, sagte Thiel am Dienstag bei der Anhörung des WahlprĂŒfungsausschusses des Bundestags.

Bundeswahlleiter ĂŒber Berliner Pannenwahl: "Darf nicht vorkommen"

Schon die Vorbereitung der Wahl im September sei "bei Weitem" nicht so gewesen, wie sie hĂ€tte sein mĂŒssen, so Thiel. Die gesamte Wahlorganisation in Berlin brauche dringend eine Überarbeitung. Der Bundeswahlleiter verwies auch auf andere GroßstĂ€dte wie MĂŒnchen, Hamburg oder Köln, wo wĂ€hrend der Wahl sogar eine BombenentschĂ€rfung habe organisiert werden mĂŒssen. Trotzdem habe es dort keine derartigen Probleme gegeben wie in Berlin.