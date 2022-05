Britische Botschaft feiert den Geburtstag der Queen

Ein Toast auf die Queen: Mit einer traditionellen Gartenparty hat die britische Botschaft in Berlin den 96. Geburtstag und das 70. ThronjubilĂ€um von Königin Elizabeth II. gefeiert. Ein Dudelsackspieler begrĂŒĂŸte am Dienstag die GĂ€ste in der Residenz im Grunewald, wo Cocktails und HĂ€ppchen gereicht wurden.